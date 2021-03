I ginevrini hanno sconfitto 57-55 l’Olympic di Friburgo al termine di fine di partita elettrizzante, mentre i ticinesi hanno dominato 72-57 l’Union Neuchâtel in un incontro a senso unico.

In semifinale, il Massagno ha velocemente scavato uno scarto notevole nei confronti dei neocastellani. A metà partita si era già sul 46-30 per i ticinesi. L’Union è riuscito a riposizionarsi un poco nel terzo quarto (56-47), ma negli ultimi minuti dell’incontro, Massagno ha ripreso il largo malgrado un Fofana efficace per il Neuchâtel (18 punti).