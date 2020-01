Anche il secondo derby stagionale prende la direzione di Massagno, ma ci sono voluti i tempi supplementari per separare la squadra della collina dal più bel Lugano di questo campionato. In mezzo, una partita vibrante e intensa, comandata dai bianconeri per tre quarti e mezzo e ripresa dalla SAM quando il traguardo era ormai già in vista. Lo ha vinto la Spinelli perché è stata più...