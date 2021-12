Bocce

Sabato prossimo a Lugano va in scena la gara più prestigiosa con la sfida fra i migliori della stagione - Davide Bianchi, Roberto Fiocchetta e Anna Giamboni si presentano con quattro successi – In lizza pure Bianchi Jr.

Sempre ambiziosi anche Aramis Gianinazzi, Rodolfo Peschiera e Laura Riso – Giocatori in campo senza mascherina