Sette medaglie come a Rio 2016. È l’obiettivo fissato da Swiss Olympic per i Giochi di Tokyo, in programma da venerdì prossimo all’8 agosto. Nel frullatore delle previsioni finisce di tutto: speranze, sorprese, prudenza, scaramanzia. Le certezze quasi mai, ma abbiamo tanti sogni da cullare. Ben più di sette. Vediamo quali, consapevoli di dover mettere in conto delusioni cocenti ed exploit inaspettati.

Siamo a cavalloTra le amarezze di Rio ci fu il quarto posto di Steve Guerdat nel salto ostacoli, in sella all’amato Nino Des Buissonnets, con cui vinse l’oro a Londra 2012. L’equitazione resta uno dei nostri... cavalli di battaglia anche in Giappone. Lo stesso Guerdat con Venard de Cerisy è terzo nel ranking mondiale, mentre Martin Fuchs con Clooney è secondo. Puntano al titolo individuale e sono...