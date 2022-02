Si chiude oggi il secondo turno della massima serie con match che metteranno di fronte tanto la testa quanto la coda del campionato. Un doppio confronto che coinvolge le due ticinesi. Il Lugano, fanalino di coda, fa visita (ore 17.30) a quel Monthey che sta giusto un posto avanti (stesso bilancio vittorie/sconfitte, ma differenza canestri favorevole ai vallesani). La SAM, seconda, cercherà di prendersi il ruolo di primattore nel «big match» di Friburgo contro l’Olympic capolista (pure alle 17.30). Due sfide opposte per valori in campo, ma fondamentali per un aspetto: quello mentale. I Tigers vogliono continuare a cavalcare il momento buono di questo febbraio e lasciare ad altri l’ultimo posto; la Spinelli, che ritrova Roberto Kovac, ha invece la necessità di riscoprisi forte. Battere i burgundi...