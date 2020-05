«Il tempismo è essenziale. E il momento buono è proprio questo», sentenzia il collezionista Jordan Geller. Oggi questo signore diventerà certamente più ricco di almeno 240 mila dollari, grazie alla vendita all’asta, curata da Sotheby’s, di un paio di scarpe «Air Jordan 1», il primo modello creato dalla Nike per Michael Jordan, quando il fenomeno statunitense, icona dello sport moderno, si apprestava a debuttare in NBA nel 1984. In questo caso non si tratta di scarpe qualsiasi, ma di un paio effettivamente indossato dal numero 23 dei Chicago Bulls in una partita di campionato. La loro vendita potrebbe stabilire un nuovo record per delle calzature sportive. Il primato, stabilito lo scorso anno da un paio di rarissime «Nike Moon Shoe» (un modello prodotto a mano nel 1972 in soli dodici esemplari) ammonta a 437.500 dollari. In passato, diverse Air Jordan sono state acquistate a cifre esorbitanti, così come maglie e figurine riguardanti Jordan.