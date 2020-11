Questa notte Mike Tyson torna sul ring, a 54 anni e a 15 dalla sua ultima apparizione, terminata con una sconfitta contro McBride. A Los Angeles contro un altro mito della boxe come Roy Jones sarà però un’esibizione: l’importante è comunque rivedere Tyson nel suo ambiente naturale, illudendosi di essere ancora negli anni Ottanta e Novanta.

Niente sangue

I round previsti sono 8, di 2 minuti l’uno invece che di 3, con guantoni più pesanti rispetto alla boxe vera: 12 once contro 10. Ma soprattutto sarà vietato farsi male: secondo le regole della California l’arbitro dovrà interrompere al primo sangue o comunque al primo pericolo per la salute, ricordando che anche Jones con i suoi 51 anni non è un ragazzino. Il carattere amichevole della riunione è meglio spiegato da un altro degli 8 match in cartellone,...