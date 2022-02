Il 10 febbraio del 2018, ai Giochi di Pyeongchang, Alina Müller realizzò un poker nell’8-0 della Svizzera contro la Corea, eguagliando un record olimpico. I New Jersey Devils, la squadra di suo fratello Mirco, esaltarono l’impresa con un tweet: «Quattro gol per Alina!». Mirco rispose con autoironia: «Quattro in più di quanti ne ho segnati io in tutta la stagione».

All’epoca l’attuale difensore del Lugano si stava riprendendo da una frattura alla clavicola. Dopo tre anni ai San Jose Sharks, nel 2017 era approdato ai Devils, dove è poi rimasto fino al 2020. In Svizzera abbiamo imparato a conoscerlo nel maggio del 2018, in occasione dei suoi primi Mondiali. Quelli di Copenaghen, chiusi con l’argento. Sua sorella minore, invece, era già un fenomeno da copertina a 15 anni, quando vinse il bronzo...