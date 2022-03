Missione compiuta per la Svizzera

Dopo questo successo nei playoff del Gruppo I, la Svizzera dovrà ancora imporsi in un altro confronto in settembre per darsi l’opportunità l’anno prossimo di qualificarsi per la prima volta al torneo finale di questa nuova Coppa Davis. Prima di avere la meglio sull’Estonia, aveva infatti concesso cinque sconfitte consecutive tra il 2018 e il 2020 contro Kazakistan, Svezia, Russia, Slovacchia e Perù.