«Per lui eravamo tutte delle marionette. Era capace di ferirci con parole che potevano distruggere la fiducia. Mi diceva che ero un’idiota, una stupida», racconta una delle testimoni. «La nostra più grande paura era essere convocate nel suo ufficio», afferma Meril Sabo, che ha lasciato il club nel 2013. «Per lui non ero mai abbastanza brava. Durante l’intervallo di una partita, negli spogliatoi, ci ha urlato contro dicendo che stavamo giocando come una banda di puttane», aggiunge Marina Lugt, per sei anni all’Elfic. «Gli scambi erano sempre distruttivi, mai costruttivi. Non ne potevo più, essere infortunata rappresentava un motivo di sollievo». «Ci sono voluti degli anni per riprendermi», spiega Lara Thalmann, capitana del Friburgo dal 2011 al 2016. «Mi ha fatto sentire una nullità».