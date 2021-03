Bellissima performance di Lukas Britschgi, alla fine brillante 15. con 225,55 punti. Lo sciaffusano (23 anni) ha migliorato di più di 15 punti il suo “personal best” ottenuto l’autunno scorso al Nebelhorn Trophy. Autore di un quadruplo toeloop e di due tripli Axel, uno dei quali in combinazione, Britschgi ha effettuato un programma più che soddisfacente per il suo livello tecnico.

Già qualificandosi per il libero, Britschgi si era assicurato il posto per i Giochi olimpici.

Dal canto suo, Alexia Paganini, solamente 25. del corto femminile e quindi non qualificata per il libero, dovrà passare dal Nebelhorn Trophy di Oberstdorf in settembre per provare a staccare uno degli ultimi sei ticket messi in palio per Pechino.