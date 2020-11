Le due partite del Volley Lugano previste questo weekend al Palamondo di Cadempino (contro Kanti Sciaffusa e Toggenburgo) sono state rinviate. La dirigenza delle bianconere ha sottolineato il fair-play delle squadre avversarie. A causa dei postumi del coronavirus, due giocatrici svizzere del team guidato da Lacerda non sono ancora in grado né di allenarsi né di giocare. La partita di sabato 5 dicembre a Les Breuleux contro il Franches-Montagnes, almeno per ora, resta in agenda.