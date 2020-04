Olimpiadi di Tokyo nel 2021: o la va o la spacca. «Non c’è nessun piano B» hanno infatti precisato gli organizzatori dei Giochi, spostati di un anno a causa dell’emergenza coronavirus. Tradotto: l’evento non potrà essere rinviato una volta di più. Masa Takaya, portavoce delle Olimpiadi, ha indicato che l’edizione si aprirà il 23 luglio dell’anno prossimo, mentre i Giochi paralimpici sono in agenda dal 24 agosto. «Lavoriamo in funzione di queste date» ha aggiunto Takaya durante una conferenza telefonica con la stampa. Ricordiamo che la gravità della pandemia in Giappone (7.700 casi positivi) aveva sollevato alcuni dubbi circa la concreta possibilità di organizzare l’evento a Tokyo fra 15 mesi.