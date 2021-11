Sembra giunta definitivamente al capolinea la vicenda – come la carriera – del noto marciatore italiano Alex Schwazer, squalificato per 8 anni dalle competizioni nel 2016 per essere risultato positivo (una seconda volta dopo un primo caso nel 2012 che gli costò 4 anni di squalifica) a un controllo antidoping.

Il Tribunale federale ha infatti respinto (la sentenza è della fine di settembre ma è stata pubblicata solo oggi) la domanda di revisione della sentenza del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) del gennaio 2017 (che già aveva respinto un appello dell’atleta oro olimpico a Pechino 2008), confermando di fatto la squalifica e l’annullamento dei risultati ottenuti a partire dal gennaio 2016.

La domanda di revisione di Schwazer risale allo scorso aprile e includeva anche la richiesta di «costituire un nuovo collegio giudicante, visto che il presidente di quello precedente non è più arbitro del TAS», si legge nella sentenza. La stessa si fonda sulla convinzione di Schwazer, patrocinato dall’avvocato Gerhard Brandstätter, che in occasione di quel controllo antidoping del 2016 il campione di urina verificato fosse stato «manomesso a suo scapito». Una convinzione che implica non solo una truffa processuale, ma anche la configurazione di altri reati.

Con questo reclamo l’atleta si opponeva a decisioni omologate dalla International Association of Athletics Federation (IAAF), dalla Italian National-Anti-Doping Organization (NADO), dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), e dalla World Anti-Doping Agency (WADA).

Il Tribunale federale, dopo aver negato l’effetto sospensivo al reclamo lo scorso maggio - una decisione che di fatto aveva privato Schwazer della possibilità di partecipare ai giochi olimpici della scorsa estate - ha però respinto anche questa richiesta. Sebbene sia possibile chiedere la revisione di una sentenza se «da un procedimento penale risulta che la sentenza è stata influenzata da un crimine o un delitto» – si legge nella recente decisione -, il procedimento penale «deve avere per oggetto la punizione del crimine o del delitto che ha influenzato il lodo” (la sentenza ndr). In questo caso ”la decisione su cui si fonda la domanda non ha per oggetto il reato (la manomissione dei campioni di urina per darli risultare positivi al controllo antidoping) che avrebbe influenzato sul lodo, ma concerne una procedura penale diretta contro l’istante medesimo per un’altra infrazione».

Vicenda intricata

La vicenda è comunque molto intricata, infatti ha coinvolto svariati tribunali. Lo scorso febbraio il Tribunale di Bolzano aveva ad esempio posto fine al processo di primo grado per doping a Schwazer, determinando che nel 2016 ci fu un’alterazione dei campioni d’urina dell’atleta italiano. Un’archiviazione «per non aver commesso il fatto» che aveva gettato ombre inedite sull’operato della WADA e di World Athletics. La richiesta giudicata dal Tribunale federale riguardava invece una decisione del 2017 del TAS.

