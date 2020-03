Il Comitato Esecutivo di Swiss Basketball, riunito ieri mattina in conferenza telefonica, ha preso la decisione di non attribuire il titolo di campione svizzero per i campionati di SB League e SB League Women. «Non esiste nessuna base legale nelle nostre direttive riguardo all’attribuzione di un titolo prima della fine della stagione regolare» hanno spiegato in una nota i vertici della Lega.