Straripante e da record. Noè Ponti ha subito lasciato il segno ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Nei 200 m delfino, prima gara affrontata dal ticinese negli Emirati, è arrivata una splendida medaglia d’argento. Dopo aver chiuso le batterie con il terzo miglior tempo (e un nuovo primato rossocrociato), il 20.enne locarnese è stato protagonista di una finale d’applausi. Iniziata a fari spenti, ma conclusa con una progressione pazzesca: «Ho letto bene la gara, è stata dura, ma ho chiuso fortissimo, come faccio di solito», racconta Noè. Solo l’italiano Alberto Razzetti è stato più veloce della medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Tokyo: Ponti ha chiuso in 1’49’’81, a 75 centesimi dal vincitore. Il personale record svizzero è stato ulteriormente ritoccato. Di ben un secondo. «In gara non ho pensato al tempo, conta solo toccare prima degli avversari. Già in allenamento, però, avevo capito di poter scendere sotto l’1’50’’. Dopo le qualificazioni, sapevo di giocarmi una medaglia. È un argento che significa molto e che certifica il buon lavoro che sto svolgendo con il mio staff a Tenero. In realtà non abbiamo preparato questi Mondiali al 100%, poiché il mio è stato un inizio di stagione un po’ particolare, ma sono contento di essere andato subito bene. Mi fa sperare per il futuro».