Neanche dil tempo di fiatare e il ticinese si è ripresentato in piscina con il fiatone per la staffetta 4 x 100 m stile libero al fianco di Antonio Djakovic, Nils Liess, e Roman Mityukov. Con i polmoni che scoppiavano per la fatica accumulata nella gara precedente, Ponti ha dato tutto quello che poteva nella terza frazione. Dopo le ottime prove dei primi due frazionisti elvetici, dal locarnese non si poteva pretendere di più. La Svizzera è poi stata squalificata per l’irregolare ingresso in acqua di Mityukov tra il terzo e il quarto passaggio. La medaglia d’oro è stata conquistata dalla Russia, che ha preceduto la Gran Bretagna e l’Italia.