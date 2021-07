Grande prestazione di Noè Ponti nelle qualificazioni dei 200 m delfino. Il ticinese ha vinto la sua batteria stabilendo un nuovo record svizzero in 1’55’’05, migliorandosi di 13 centesimi. In testa alla prima virata, nelle due vasche successive il ventenne del Gambarogno sembrava leggermente attardato, ma è poi uscito di prepotenza negli ultimi 50 metri.

«Non potrei essere più contento di così, ho raggiunto il mio obiettivo», ha detto ai microfoni della RSI. «Ero un po’ teso, ma ci sta. Del resto è stata la mia prima gara individuale in un’Olimpiade. Credo che per le semifinali ci sia ancora margine, nel terzo 50, infatti, mi sono un po’ addormentato, mi sono gestito troppo. Sono però partito bene, meglio del solito, visto che nel tuffo faccio sempre casino. E alla fine sono venuto fuori nel modo migliore. Ora tutto quello che arriva è qualcosa in più. Oggi i migliori si sono probabilmente nascosti, quindi il mio quinto tempo è da prendere un po’ con le pinze». La semifinale è in programma domani mattina alle 11.30 di Tokyo, quando in Svizzera saranno le 4.30 della notte: «Di solito nelle prime ore della giornata nuoto veloce, può succedere di tutto».