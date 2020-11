Noè Ponti è stato protagonista ai Nazionali in vasca corta di Sion. Il 19.enne locarnese ha nuotato i 200 m delfino in 1’54’’05, a soli 12 centesimi dal primato svizzero did Jéremy Deplanches. In Vallese Ponti ha conquistato altri due titoli, nei 100 m delfino e nei 200 m 4 stili. Gli altri grandi protagonisti a Sion sono stati Lisa Mamié (sei ori) e Roman Mityukov (quattro ori).