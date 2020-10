Una grande festa per pochi intimi. Sembra un paradosso, ma non lo è. Così può essere definito l’evento che ha animato il Monte Ceneri da giovedì a domenica. Una festa per appassionati veri, un Europeo di mountain bike davvero con i fiocchi. E non sono mancate le emozioni. Pensiamo all’oro conquistato da Nino Schurter e alle altre tante medaglie elvetiche. Non sono mancate le gioie, ma anche qualche dolore. Abbiamo infatti faticato a digerire la scalognatissima gara di Filippo Colombo, che prima di forare (per quasi quattro giri del percorso) ha dettato il ritmo con i migliori.

Il riscatto di Nino

Ma torniamo al fantastico sabato vissuto da Schurter. «Sono orgoglioso di quello che ho realizzato. E sono contento di essere riuscito a conquistare il mio primo titolo continentale in Ticino». Il messaggio...