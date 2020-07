«Le Olimpiadi a porte chiuse sono chiaramente qualcosa che non vogliamo». Lo ha dichiarato Thomas Bach, presidente del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), aggiungendo che si stanno studiando «scenari multipli». Mentre la sicurezza è la principale preoccupazione degli organizzatori dei Giochi di Tokyo, inizialmente programmati dalla prossima settimana ma poi rinviati di un anno a causa della pandemia, Bach ha chiaramente espresso la sua riluttanza ad ospitare l’evento in stadi vuoti, una pratica ormai comune nello sport. «Stiamo quindi lavorando per una manifestazione che salvaguardi la salute di tutti i partecipanti e che allo stesso tempo rifletta lo spirito olimpico».

Thomas Bach e il primo ministro giapponese Shinzo Abe hanno entrambi avvertito che sarebbe difficile rinviare l’appuntamento oltre il 2021, citando lo scenario da incubo dei primi Giochi olimpici da rinviare in tempo di pace. «La priorità è la sicurezza di tutti i partecipanti - ha ribadito Bach - Questo è il motivo per cui attualmente stiamo lavorando a molteplici scenari a seconda della situazione sanitaria che non sappiamo come sarà tra un anno».