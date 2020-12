Partite come quella vista oggi a Nosedo sono capaci di regalare adrenalina in quantità industriale. Per come si è sviluppato, il big-match tra Massagno e Friburgo avrebbe meritato il pienone, ma tant’è. L’attesa sfida non ha smentito le attese e si è conclusa con un canestro decisivo di Eric Nottage allo scadere. Una vittoria sudata e cercata che allunga l’imbattibilità della SAM Massagno. Al settimo successo in altrettante partite, la Spinelli ha dimostrato ancora una volta di essere un complesso tostissimo per tutti, in grado di giocarsi il titolo fino alla fine.

Finale al cardiopalma

La squadra di Robbi Gubitosa deve ancora oliare certi meccanismi. Soprattutto in difesa: nella prima parte del confronto l’Olympic ha avuto più volte libertà di concludere, tanto da arrivare a condurre di 12 lunghezze (26-38). Allarmato, il coach ticinese ha chiamato un time-out provvidenziale. Dando alla sua difesa un registro più «cattivo», la SAM ha saputo lentamente risalire la china grazie alle bordate di Dusan e Marko Mladjan, supportati da un Eric Nottage come al solito preziosissimo uomo di raccordo in tutti i settori.

La partita è rimasta sempre infuocata. Il Friburgo – a differenza del primo quarto – ha perso efficacia nei rimbalzi. La formazione di casa, invece, ha potuto contare sulla fisicità del nigeriano Chukwu – un combattente nato in vena di straordinari – e soprattutto su Molteni (due triple pesanti come una tonnellata nella quarta frazione). Per diversi minuti del terzo quarto, non dimentichiamolo, la Spinelli ha dovuto fare a meno di Dusan Mladjan, caricato di quattro falli e perciò tenuto precauzionalmente in panchina.

Il finale del match è stato al cardiopalma. A 45 secondi dalla sirena, Sean Barnette ha siglato l’82-84 per i burgundi. Dopo una tripla di Molteni (85-84), è stato Brandon Garrett ha trovare la prodezza per l’85-86 a soli 12 secondi dalla fine. Un canestro che avrebbe potuto uccidere chiunque dal punto di vista psicologico, ma l’ultima azione della SAM è stata perfettamente congegnata e portata a termine proprio allo scadere con l’uomo del destino, quel Nottage che sta sempre più ribadendo di essere uno straniero coi fiocchi.

Mentalità vincente

A fine gara Robbi Gubitosa ha tirato un sospiro di sollievo: «Sapevamo che il Friburgo si sarebbe rivelato un avversario roccioso. Nel primo tempo abbiamo sofferto un poco perché i romandi sono stati molto aggressivi in difesa, mentre a partire dal terzo quarto abbiamo saputo giocare con più ordine in retrovia, tanto da subire solo 11 punti in questo parziale. Siamo sempre stati lucidi, anche nei momenti difficili, credendoci sempre: quando i nostri avversari si sono portati avanti di alcuni punti, mentalmente abbiamo mostrato di essere forti. Chi vuole vincere, del resto, deve avere nella testa questo concetto e basta».

Lugano sconfitto

Impegnati sabato in trasferta, i Tigers sono stati battuti dagli Starwings. I bianconeri, reduci da tre successi di fila, hanno retto bene contro i basilesi, andando avanti anche di 6 lunghezze nel terzo quarto. Quando tutto volgeva al bello, però, ecco arrivare un’ultima frazione da dimenticare (parziale 31-9 per i renani) e quindi anche una sconfitta sicuramente evitabile. Se i Tigers fossero stati più costanti, mentalmente e tatticamente (soprattutto in difesa), sarebbe finita diversamente. I giocatori di Cabibbo possono e devono dare di più, le carte per far bene le hanno sicuramente tutte.

