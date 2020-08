Numa Cariboni è un ragazzo sedicenne che ha debuttato nella categoria maggiore. È alto un metro e novantadue centimetri, quarantotto di piede. E non è ancora finita! Un paio di giocate sorprendenti all’inizio della finale da parte del bravo avversario di Thun Tim Burri. Numa ha gestito al meglio lo svantaggio e con bella sicurezza si è involato verso il meritatissimo successo. Alla premiazione Aldo Giannuzzi, il delegato della FSB, ha dovuto chiedergli di scendere dal podio per poterlo impalmare con la medaglia d’oro.

Anche Ryan Regazzoni, 13 anni, ha debuttato nella nuova categoria degli Under 15 dopo aver vinto ben tre Campionati nazionali in quella dei più giovani. Un debutto atteso, il suo, anche perché il ragazzo fa parte oramai a pieno titolo, benché giovanissimo, della task force della Sfera. In finale si è trovato di fronte lo zurighese di Uster Federico Castaldi, un giovane di cui si dice un gran bene. E lo ha dimostrato. È stata una sfida molto combattuta e particolarmente equilibrata su una corsia assai impegnativa. Sull’undici a dieci, Ryan l’ha fatta sua con due raffe stupende. E Federico non è più riuscito a togliere all’avversario il punto decisivo.