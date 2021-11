Il Ticino Rugby era chiamato a confermarsi dopo la prima vittoria in campionato. E la risposta è stata delle più soddisfacenti. Contro uno Sciaffusa motivato a espugnare il campo di Bellinzona, i ragazzi di coach Karlen hanno dato prova di grande carattere e di organizzazione, vincendo per 16-14 in una partita che è stata una vera e propria battaglia all’ultimo placcaggio, decisa soltanto nei minuti finali da un calcio di punizione del capitano Petitjean. Al di là del punteggio e dei quattro punti che rinvigoriscono la classifica dei ticinesi, è stata la prestazione corale a fare la differenza: anche nei momenti di maggiore difficoltà, quando i gialloneri erano riusciti a ribaltare il risultato con due mete, i rossoblu non hanno mai mollato lottando alla conquista di ogni centimetro di campo, con una difesa che nel secondo tempo si è mostrata impenetrabile. Davvero meritati gli applausi del numeroso pubblico presente al Parco Urbano ai giocatori scesi in campo, che chiudono il girone d’andata con la consapevolezza di essere riusciti a formare un gruppo con forti valori morali e tecnici, in grado di regalare soddisfazioni anche alla ripresa del campionato.