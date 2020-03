Ancora casi di contagio da coronavirus nello sport americano, in particolare nella NBA, la lega professionistica del basket. L’ultimo è quello di Marcus Smart, giocatore dei Boston Celtics. È stato il club a renderlo noto nel corso della notte, senza rivelare il nome dell’interessato. Ma proprio Smart, con un post sui social, ha rivelato la sua identità. Il cestista non ha alcun sintomo, sta bene, ed è stato posto in isolamento. Nei giorni scorsi era stato sottoposto a un controllo essendo venuto a contatto con un altro giocatore NBA risultato positivo. Anche nei Los Angeles Lakers ci sono due positivi (non ne è stata rivelata l’identità) al test effettuato dopo la conferma dei quattro casi fra i Brooklyn Nets, ultimi avversari dei californiani. Inoltre, si registrano tre casi pure nell’organizzazione dei Philadelphia Sixers e uno nello staff dei Denver Nuggets.