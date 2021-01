Difficilmente un giornale come il Times di Londra scrive qualcosa che non sia verificata dalla prima all’ultima virgola. Figuriamoci se questo qualcosa è la notizia del possibile annullamento delle Olimpiadi di Tokyo (in programma dal 23 luglio prossimo) e il rinvio delle stesse al 2032.

Certo, la fonte citata appare un po’ debole - «un funzionario del governo nipponico» che avrebbe ventilato l’ipotesi di «un accordo per la cancellazione dei Giochi» e lo «studio della possibilità di organizzare la manifestazione nel 2032».

Ma la trama è credibile, stante la drammatica situazione pandemica. E lo scenario del tutto concreto.

In Giappone il numero dei morti per COVID è stato fin qui basso - le autorità hanno segnalato meno di 5 mila vittime - e la gestione degli effetti del coronavirus è sembrata...