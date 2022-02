Brady, 44 anni, per tutti il più grande quarterback nella storia della NFL, ha vinto qualcosa come 7 Super Bowl e inanellato record su record.

«Ho fatto del mio meglio in questi ultimi ventidue anni» ha scritto Brady. «Non ci sono scorciatoie per il successo in campo o nella vita».

E ancora: «È difficile per me scrivere». Brady, si legge ancora nella lunga nota, ha amato la sua carriera. Ora, però, è arrivato «il momento di concentrare il mio tempo e le mie energie su altre cose che richiedono la mia attenzione. Ho riflettuto molto la scorsa settimana e mi sono posto domande difficili. Sono così orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto. I miei compagni di squadra, allenatori, avversari e tifosi meritano il 100% di me, ma in questo momento è meglio che lasci il campo alla prossima generazione di atleti dedicati e impegnati».