Gli obiettivi sportivi nella ginnastica ritmica devono essere ridimensionati. È quanto riportato da diversi media svizzeri e emerso oggi, quando la Federazione svizzera di ginnastica (FSG) ha presentato i risultati del rapporto d’inchiesta commissionato allo studio d’avvocatura di Zurigo Pachmann Rechtsanwälte in relazione ai casi di abusi e intimidazioni nel campo della ginnastica artistica e ritmica avvenuti in passato nel centro federale di Macolin (canton Berna). L’inchiesta ha coinvolto, tramite un sondaggio, oltre 291 ginnaste e i rispettivi genitori (di cui però solo la metà ha risposto), ha implicato 48 interviste faccia a faccia e la consultazione di svariati esperti del settore.

La FSG, ora, pone come priorità assoluta il corretto trattamento delle atlete. Sembrerebbe scontato, eppure, da quanto emerso, non lo è sempre stato. Sebbene l’indagine, secondo Thilo Pachmann, un membro della società di investigazione, non abbia confermato tutte le accuse, si notano comunque alcuni fatti.