Giornata fastosa e festosa per gli atleti svizzeri impegnati ai Giochi paralimpici di Tokyo. Marcel Hug ha conquistato l’oro al fotofinish sui 5.000 m in sedia a rotelle, mentre Manuela Schäer ha ottenuto l’argento tra le donne.

Poco prima, nella stessa disciplina dei 5.000 m in sedia a rotelle, Manuela Schär aveva conquistato la prima medaglia svizzera a questi Paralimpici. La lucernese ha ottenuto l’argento e completa così il suo già bel palmarès, che conta già molti titoli europei e mondiali. Non ha potuto giocarsela per l’oro, andato alla statunitense Susannah Scaroni che l’ha messo al collo con 8 secondi di vantaggio, ma ha distanziato di 15 secondi Tatyana McFadden, medaglia di bronzo. Per la Schär si tratta della quarta medaglia a delle Paralimpiadi. Le manca solo l’oro.