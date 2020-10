La SAM Massagno rinuncia alla presenza degli spettatori per le partite giocate in casa. Lo ha reso noto la stessa società con un comunicato pubblicato in serata. «Il comitato si è chinato sul momento molto delicato della pandemia con un aumento quotidiano dei contagi e un numero già elevato di partite rinviate soprattutto a livello nazionale. Dopo attente riflessioni il CD ha deciso che fino a nuovo avviso le partite disputate in casa a Nosedo saranno senza la presenza di pubblico. Una decisione sofferta ma presa per evitare possibili assembramenti e contagi con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo dato priorità al mantenimento delle partite in calendario contenendo il più possibile il numero di persone all’interno della palestra», si legge in una nota della società.