Lugano Basket ha il piacere di annunciare l’arrivo di Derek Jackson e Elijah Minnie. Derek Jackson, playmaker americano classe 1991 (185 cm), cresciuto nel Central Michigan e Kent State, arriva a Lugano dopo aver militato in Bundesliga austriaca nella passata stagione. Nella stagione 2018-2019 aveva già giocato in Svizzera a Lucerna, e prima ancora in Finlandia ad Helsinki. Elijah Minnie, ala americana classe 1994 (206 cm) è cresciuto nell’università Eastern Michigan con buonissimi risultati. Nella passata stagione a causa di un infortunio è saltato il suo trasferimento in Australia.