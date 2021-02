Tempo finalmente di Coppa svizzera per il basket rossocrociato. Grande assente della stagione sinora, la Coppa prenderà il via mercoledì e vedrà la Spinelli Massagno impegnata a Neuchâtel per l’unico ottavo di finale in programma. Ricordiamo che non potendo giocare causa pandemia le squadre delle leghe minori, la federazione ha optato per un formato riservato alle squadre della massima serie. Essendo queste nove, si reso necessario «creare» un ottavo per due, qualificando le altre invece direttamente ai quarti. E l’urna ha pescato proprio la SAM, impegnata alla Riveraine e più avanti, in caso di passaggio del turno, pronta a ricevere Friburgo. Insomma, non un sorteggio dei più fortunati: «In effetti – spiega il topscorer massagnese Dusan Mladjan – l’ottavo ce lo saremmo volentieri evitati, in trasferta poi. Ma inutile recriminare, dobbiamo andar a Neuchâtel e vincere. Sarà dura, perché loro potrebbero schierare due nuovi stranieri (il tesseramento potrebbe arrivare in queste ore ndr.) e sono reduci da una bella vittoria. In generale è una squadra preparata. In più la Coppa non è mai evidente, per il semplice fatto che si tratta di una partita da dentro e fuori. Ma noi saremo pronti, su questo non ho dubbi».