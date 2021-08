L’idea è venuta a Gino Mäder. Ciclista svizzero, in questi giorni alle prese con la Vuelta. «Per ciascun avversario che batterò a ogni tappa, verserò un euro a favore di un’organizzazione ambientalista» ha spiegato il 24.enne su Twitter. Oggi è in programma la quinta frazione del giro spagnolo, e il sangallese ha già raggiunto quota 609 euro. Bene. Tutto molto bello e nobile. Eppure il fenomeno degli «sportivi-attivisti» è tutto fuorché dilagante. O meglio, non lo è quando si tratta di tematizzare i cambiamenti climatici. Ma come è possibile? Le spie sono accese. L’allarme, oramai, suona ininterrottamente da mesi. Dal 1970 la temperatura della Terra è cresciuta a una velocità che non ha uguali negli ultimi duemila anni. E l’aumento medio del livello del mare è cresciuto a una rapidità mai vista...