«Abbiamo piazzato delle gran belle prestazioni. Come presidente del club non posso che essere soddisfatto, perché tre medaglie in altrettante gare sono un bel bottino. I nostri equipaggi si sono fatti onore su questa storica pista e abbiamo passato agli archivi un weekend del tutto positivo». Parole, queste, di Damiano Bregonzio, da dirigente numero uno del Bob club Svizzera italiana (BCSI) che nell’ultimo fine settimana ha iniziato e chiuso in bellezza i campionati svizzeri di bob, andati in scena sul toboga ghiacciato dell’Olympia Bob Run di St. Moritz-Celerina.