Dopo aver staccato il pass per i Giochi di Tokyo polverizzando il record svizzero di Jeremy Desplanches in mattinata, Noè Ponti ha fatto ancora meglio in serata, nella finale. Il 19.enne locarnese ha infatti limato un ulteriore decimo al suo già eccellente tempo e chiudendo in 51’’15 ha vinto i 100m delfino del meeting di Rotterdam, precedendo il belga Louis Croenen (52’’21) e l’olandese Nyls Korstanje (52’’24).