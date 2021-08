Al termine di una partita al cardiopalma, la Svizzera si è aggiudicata al tie-break la sfida della seconda giornata del torneo preliminare della fase finale degli Europei contro l’Ungheria. A Zara (Croazia), le rossocrociate si sono imposte 2-3 (25-22 23-25 29-27 25-23 11-15) contro le magiare ed hanno iscritto i primi due punti nella classifica del gruppo C, in cui sono inserite con le padrone di casa, l’Ungheria appunto, la Bielorussia, la Slovacchia e l’Italia, facendo un passo avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Le ragazze elvetiche hanno mostrato un grande spirito. Hanno lottato duramente per rientrare in partita dopo essere state in svantaggio di un set.. Nicole Eiholzer è stata brillante nel tie-break, segnando sette punti, dando alle compagne un vantaggio di 8-3 che non hanno poi più ceduto.