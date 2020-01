Giancarlo Sergi, presidente di Swiss Basketball, ha incontrato Kobe Bryant in tre occasioni: ai Giochi olimpici di Pechino nel 2008, a quelli di Londra nel 2012, ma soprattutto in Sud Africa nel 2010, durante i Mondiali di calcio. In quest’ultima occasione ebbe la fortuna di parlargli a lungo. «All’epoca lavoravo per la FIFA e per caso capitai nel suo stesso bar. Kobe era lì con un sacco di gente ed era un po’ stufo. Voleva tornare in hotel. Dopo aver scambiato due battute in italiano con me, però, si fermò a chiacchierare per oltre mezzora. Gli piaceva tantissimo l’idea di poter discutere in una lingua che tanto amava e che masticava ancora alla perfezione. Mi ha raccontato di lui e della sua infanzia in Italia e in Francia al seguito del padre Joe».