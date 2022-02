Volevamo quindici medaglie, lasciamo Pechino con quattordici. Come nel 2006 a Torino. Una in meno del record svizzero stabilito a Calgary nel 1988 e replicato quattro anni fa a Pyeongchang. Obiettivo mancato, sì, ma il bilancio di Swiss Olympic è positivo. Ci mancherebbe altro. Basti pensare ai sette ori: eguagliato il primato nazionale di Sochi 2014. A ben guardare, poi, la quindicesima medaglia l’avevamo vinta. Peccato che Fanny Smith, terza nello skicross, sia stata retrocessa al quarto posto per una presunta irregolarità. «Una decisione che fatico a comprendere», ha detto il capo missione rossocrociato Ralph Stöckli tirando le somme a fine Olimpiade.

Swiss-Ski, strategia vincente

La Svizzera ha chiuso il medagliere all’ottavo posto, superata in extremis dall’Austria, vincitrice oggi del Team Event di sci alpino. Una gara per noi da dimenticare, certo, ma ci vorrebbe una bella faccia tosta per pretendere di più dalla disciplina regina dei Giochi invernali. Lo sci alpino ci ha regalato cinque ori (nessun Paese ci era mai riuscito), un argento e tre bronzi. Proprio così: nove dei quattordici podi elvetici sono arrivati da lì. Da Marco Odermatt e compagnia. Oltre il 64%. «Questo risultato dimostra l’eccellente lavoro effettuato da Swiss Ski», ha affermato Stöckli.

A Swiss-Ski appartengono anche le altre cinque medaglie, vinte nello skicross (2), nello sci slopestyle (1), nello sci Big Air (1) e nello snowboard half-pipe (1). Il presidente Urs Lehmann ha spiegato al Blick i motivi del successo di Swiss-Ski: «Noi ci orientiamo sempre verso il meglio. Vorrei che tutti, nello sport svizzero, facessero altrettanto. Invece si parla ancora troppo di sport ed equilibrio sociale. E troppo spesso si ricorre al principio dell’annaffiatoio, con il quale non si vincono medaglie. Uno degli obiettivi di Swiss Olympic deve essere quello di generare quante più risorse finanziarie possibili dai fondi della lotteria. I fondi andrebbero poi utilizzati laddove c’è un grande potenziale e la possibilità di vincere una medaglia. Abbiamo bisogno di successo ai vertici per poter raccogliere fondi per la base e i giovani».

Ralph Stöckli, capo missione di Swiss Olympic. © KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Le occasioni mancate

Alla vigilia delle Olimpiadi, la società americana Gracenote, specializzata in analisi statistiche riguardanti lo sport, aveva pronosticato per la Svizzera il settimo posto nel medagliere con la bellezza di 21 podi: 6 ori, 6 argenti, 9 bronzi. Esagerati. A ben guardare, però, la proiezione non era troppo azzardata. E le premesse per un tale exploit c’erano tutte. È stato lo stesso Stöckli a evidenziare le numerose occasioni mancate: «Abbiamo ottenuto otto quarti posti e 34 diplomi (un altro record, ndr.). Con un pizzico di fortuna in più, il nostro obiettivo sarebbe stato raggiunto e superato». Più fortuna, certo. Ma anche più bravura e sangue freddo. Basti pensare al crollo delle ragazze del curling nelle due sfide più importanti, dopo aver dominato il girone.

Per Stöckli, le «medaglie di legno» e il «caso Fanny Smith» dimostrano a che punto i Giochi si decidano sui dettagli. Il capo missione è altresì consapevole che alcuni settori necessitino di un rilancio: «Spero che presto riusciremo nuovamente a crescere nello sci nordico. Anche il curling e la Nazionale maschile di hockey non hanno risposto alle attese».

Sei casi di contagio

In un contesto difficile, condizionato dalla pandemia, Ralph Stöckli sottolinea l’ottimo lavoro svolto dal comitato organizzatore cinese: «I siti delle competizioni erano quasi perfetti e ci hanno permesso di vivere delle gare d’alto livello. Le restrizioni dovute alla COVID-19 sono state applicate senza ostacolare gli atleti nella loro vita al villaggio olimpico, negli allenamenti e in gara».

Sono stati sei i casi di coronavirus emersi in seno alla delegazione elvetica, compreso quello del ticinese Dario Simion, attaccante della Nazionale di hockey, rimasto in isolamento una decina di giorni. «A livello numerico ci è andata bene, considerando che eravamo qui in 368», afferma il capo missione. «Le persone rimaste a lungo in isolamento, però, hanno vissuto un periodo difficile. Solo quando tutti saremo tornati a casa in buona salute potrò parlare di missione compiuta». Gli ultimi atleti rossocrociati lasceranno la Cina domani, mentre alcuni collaboratori resteranno fino a metà settimana per lavori di riordino. I primi rappresentanti di Swiss Paralympic sono già arrivati a Pechino in vista delle Paralimpiadi in programma dal 4 al 13 marzo.

Verso due edizioni europee

Con la chiusura di Pechino 2022 si è concluso il trittico asiatico iniziato nel 2018 a Pyeongchang e proseguito nel 2021 con Tokyo. Contando anche Rio 2016, sono state quattro le edizioni consecutive dei Giochi svoltesi in luoghi molto lontani da noi. Le prossime due – Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026 – rappresenteranno una sfida organizzativa meno impegnativa. «In compenso – afferma Stöckli – saremo chiamati ad affrontare sfide di altro tipo. Gli atleti faranno più fatica a staccarsi dalle emozioni e dalle attenzioni del loro entourage». Secondo Stöckli, per quanto triste, l’assenza di pubblico e l’isolamento delle squadre a causa del coronavirus, ha permesso agli atleti di concentrarsi esclusivamente su allenamenti e gare. «Molti di loro mi hanno confessato di averne tratto beneficio. Spero che il messaggio arrivi anche al CIO: bisogna concentrarsi sull’essenziale, ovvero sugli atleti».

