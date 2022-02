Due svizzere, Albane Valenzuela e Morgane Métraux, giocheranno in questa stagione sul circuito LPGA, prima lega del golf femminile mondiale. E poco ci mancava che fossero tre, perché anche Kim Métraux si è avvicinata molto all’obiettivo. «Per il nostro sport è un’occasione eccezionale - dice Barbara Albisetti, direttrice sportiva di Swiss Golf - .Cominciamo a parlare di Albane, che è attualmente il punto di riferimento per le ragazze rossocrociate. La ginevrina si era qualificata nel 2019 per la LPGA passando dalla Q-School. La sua ascesa era stata frenata a causa del coronavirus, ma anche per una lesione neurologica. Nell’ottobre 2020, a 23 anni, aveva dovuto interrompere la stagione prematuramente. Nella primavera del 2021 è però tornata sulla breccia per poi distinguersi anche a Tokyo, in...