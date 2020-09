Il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ha vinto allo sprint la 5. tappa del Tour de France tra Gap e Privas (183 km). Il francese Julian Alaphilippe penalizzato di 20’’ (per rifornimento illegale) perde la maglia gialla che finisce sulle spalle del britannico Adam Yates (Mitchelton).

Si è trattato di una classica tappa di transizione, nella quale non ci sono state fughe, con i corridori impegnati ad aggiudicarsi gli abbuoni nei due arrivi in montagna. Spettacolo moderato, dunque, almeno fino agli ultimi km in vista dello sprint che ha visto primeggiare Van Aert.