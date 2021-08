Le ragazze svizzere della staffetta 4x100 non hanno tremato, centrando il primo obiettivo che si erano poste in Giappone. Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji e Salomé Kora si sono infatti qualificate per la finale – in programma quest’oggi alle 15.30 ora svizzera – senza forzare troppo e riuscendo a far segnare un nuovo record svizzero. Il quartetto elvetico ha chiuso in seconda posizione nella seconda semifinale, dietro alla Germania, con un tempo di 42’’05. Il vecchio record svizzero (42’’18) aveva permesso al team allenato da Raphaël Monachon di ottenere un 4. posto ai Mondiali di Doha nel 2019, con Sarah Atcho al posto di Riccarda Dietsche. Ajla Del Ponte e compagne hanno però fatto registrare «solo» il 4. tempo assoluto delle due prove, dietro a un’inarrivabile Gran Bretagna...