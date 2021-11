La medaglia di bronzo olimpica Noè Ponti ha brillato alla sua prima competizione dai Giochi di Tokyo. Il ticinese ha battuto il record nazionale dei 50 m delfino in vasca corta, in occasione del meeting di Bolzano. Ha coperto la distanza in 22’’91, migliorando di 0’’16 il primato stabilito da Flori Lang (20’’12).