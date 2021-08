Si sono concluse le prime emozionanti Olimpiadi di Ricky Petrucciani. Il 21.enne onsernonese è stato infatti eliminato nelle semifinali dei 400 m dopo aver chiuso la sua serie al sesto posto. Ricky ha fatto segnare il 14. tempo assoluto, il terzo tra i concorrenti europei. Campione continentale Under 23 della specialità, il ticinese dell’LC Zurigo ha concluso il suo giro di pista in 45’’26. C’è ben poco da recriminare: nemmeno il record svizzero di Mathias Rusterholz (44’’99) sarebbe bastato per accedere alla finale. Per l’ultimo posto disponibile serviva infatti correre in 44’’92. Tra gli eliminati c’è anche il campione olimpico in carica, nonché detentore del record del mondo, Wayde van Niekerk.