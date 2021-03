Ricky Petrucciani ha sfiorato la finale dei 400 m agli Europei indoor di Torun, in Polonia. In batteria l’atleta ticinese ha ottenuto il sesto tempo assoluto, stabilendo il suo nuovo personale in 46’’76. Nella sua semifinale ha poi chiuso al terzo rango, migliorandosi ulteriormente in 46’’72. Soltanto cinque centesimi lo hanno separato dall’ultimo atto. Filippo Moggi è invece uscito al primo turno correndo in 47’’85 (35. rango).