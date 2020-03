L’emergenza dettata dalla pandemia di coronavirus non ha risparmiato neppure il Galà dei Castelli di Bellinzona, che il prossimo 25 maggio non potrà festeggiare la sua decima edizione come originariamente previsto. Per l’occasione il meeting si era dotato di un nuovo logo e di un rinnovato sito internet.

Il comitato d’organizzazione è comunque intenzionato a recuperare l’evento ancora in questa stagione, e per questo motivo è costantemente in contatto con il circuito della Diamond League e con Swiss Athletics per trovare una data idonea a radunare le stelle dell’atletica nella Turrita.

Al di là delle celebrazioni per il decimo anniversario del Galà e del cinquantesimo della Federazione Ticinese di Atletica Leggera, «la volontà di ritrovarsi ancora nel 2020 deriva proprio dalla situazione estrema in cui ci troviamo tutti quanti», come si legge nel comunicato stampa. «La manifestazione vuole essere un’occasione per tornare alla normalità, con una grande festa per la popolazione che abbia come sempre grandi effetti positivi sul tessuto sociale ed economico della regione, dando dunque un’importante spinta per ripartire dopo questo difficile periodo».

Per compensare i mancati guadagni degli atleti, l’organizzazione del Galà ha deciso di supportare sin d’ora il top dell’atletica ticinese, sostenendo economicamente Ajla Del Ponte (2.000 franchi), Ricky Petrucciani e Mattia Tajana (1.000 franchi a testa).

In attesa di tempi migliori, di buone notizie e di una nuova data, il comitato invita chi volesse assaporare un po’ di atletica anche in questo periodo particolare a visitare il rinnovato sito internet www.galadeicastelli.ch dove, grazie alla sintesi proposta dalla RSI, sarà possibile rivivere le emozioni della scorsa edizione del meeting.

©CdT.ch - Riproduzione riservata