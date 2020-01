Ritrova immediatamente il sorriso la Spinelli Massagno dopo il passo falso di Neuchâtel, rimane fermo al palo il Lugano, andato incontro ad una sconfitta in casa della terza della classe. Questi i verdetti usciti dal fine settimana che lancia il derby.

Vittoria importante

Contro quello che potrebbe anche essere l’avversario in semifinale di Coppa svizzera (urne permettendo), Massagno ha portato a casa due punti importanti per classifica e morale. Non ha incantato la Spinelli, in difesa continua ad andare a corrente alternata, e gli 88 punti concessi ne sono buona testimonianza. Tuttavia ha saputo trovare compattezza strada facendo. Ha superato indenne qualche passaggio a vuoto nel primo tempo ed è riuscita a tenere la testa avanti una volta superato e quasi lasciato sul posto l’avversario. Ha attinto poi a piene mani dalla serata in gran spolvero di Dusan Mladjan, mattatore nei primi 20’ chiusi con 21 punti, tutti utili a mettere e poi tenere la sua SAM avanti e poi ha sempre saputo trovare un protagonista diverso.

Come l’inizio di terza frazione di Marko Mladjan, abulico sino a quel momento, che ha permesso ai padroni di casa di scollinare saldamente la doppia cifra di vantaggio; o le fiammate di Miljanic, buone per rimbalzare gli ospiti in rimonta; e soprattutto quelle di Colter, il più regolare insieme a Sinclair (7 rimbalzi e 7 assist), bravo a farsi trovare pronto ogni volta è servito un canestro dal peso diverso dagli altri.

Come detto sopra, difensivamente l’intensità rimane incostante, mentre nel primo tempo un paio di sbandate hanno regalato momenti di apprensione ai fedeli di Nosedo. Ma è stato proprio in quei frangenti che in fondo la Spinelli ha costruito parte della sua vittoria, reagendo al 14-2 di metà primo quarto (15-18 al 7’) prima e al -4 del 12’ poi (25-29). E, una volta tornati a condurre, i ragazzi di Gubitosa hanno allungato, toccando il +16 (69-53) intorno al 36’, e poi risposto, con qualche brivido ma senza vacillare (+7 il vantaggio minimo da quel punto in avanti), ai disparati tentativi giurassiani di tornare a contatto. «Sono contento. Questi due punti ci servivano – le parole di Gubitosa nel dopo partita – Sì in difesa abbiamo qualche difficoltà ma quest’anno siamo questi. Però abbiamo fatto quel che dovevamo. Questa volta va più che bene così».

Si impone Ginevra

Non è invece riuscito il colpo grosso ai Tigers impegnati in trasferta a Ginevra. Contro i Lions, i bianconeri hanno retto fino a metà secondo quarto. Sul 22-19, i ticinesi, privi di Nzege ancora indisponibile, hanno subito un 12-0 che ha tagliato loro le gambe. Già lontani a metà partita, Stevanovic e compagni sono poi ulteriormente sprofondati alzando definitivamente bandiera bianca nella terza frazione, chiusa a 27 punti di distanza. Lugano che si può comunque godere il buon debutto di Badj (21 con 9/15 dal campo). Il senegalese ha trovato però poca sponda dai colleghi d’importazione; Williams e Carey hanno faticato contro la difesa ginevrina (8/20 in due), mentre Porter è apparso sottotono (solo 4 conclusioni dal campo).

In vista del derby in casa bianconera si spera di poter recuperare Nzege, quanto meno per allungare una rotazione ad oggi ridotta all’osso.

I tabellini

SAM Massagno – BC Boncourt 99 – 88 (49-40) .

SAM Massagno: Colter 23, Mladjan D. 30, Sinclair 12, Mladjan M. 15, Miljanic 14; poi: Chukwu 4, Andjelkovic 1, Martino. NE: Solcà, Veri, Mäusli.

Ginevra Lions – Lugano Tigers 77-61 (36-21).

Lugano Tigers: Porter 4, Stevanovic 12, Bracelli 5, Williams 11, Badji 21; poi: Carey 8, Kovac, Lukic, Medolago. NE: Nzege.

©CdT.ch - Riproduzione riservata