La chiacchierata con Thays Deprati, libero ticinese della selezione rossocrociata, potrà forse svelarci il perché di questo obiettivo fallito nonostante la buona preparazione e la consapevolezza di potercela fare: «Eravamo coscienti sin dall’inizio che sarebbe stato un compito difficile, il livello era alto e noi non figuravamo certo tra le favorite per gli ottavi. Però ci credevamo ed eravamo molto motivate. La chiave di volta del torneo penso sia stata la partita contro la Bielorussia, che abbiamo perso in malo modo»....