Montini era alla guida della prima squadra e delle U20 da ben 6 stagioni. Il Riva Basket, si legge nel comunicato diramato dal club, si congeda non solo da un allenatore capace che ha portato la compagine rivense alla conquista della coppa svizzera nel 2016, ma anche «da una persona squisita che ha saputo coniugare valori importanti quali l’educazione, la lealtà, il coraggio, il rispetto grazie anche all’esperienza maturata in passato in diversi club italiani». Qualità molto importanti che hanno permesso di fare crescere le giovani del Riva sportivamente e umanamente. «A lui gli auguri di poter ottenere le soddisfazioni che si merita nella continuazione di questa non facile stagione».