La SAM Massagno sa di essere la grande favorita. I Lugano Tigers sanno di non avere nulla da perdere. Da domani sera, però, tutta questa consapevolezza resterà negli spogliatoi. A parlare, sarà solo il campo.

Valido per i quarti di finale «best of 3», l’intrigante derby da playoff scattaerà alla palestra di Nosedo (ore 19.30). Dopo aver flirtato a lungo con i primi due posti della classifica, la Spinelli ha chiuso la regular season con tre sconfitte, accontentandosi della terza piazza. I bianconeri, dal canto loro, avrebbero potuto ambire al quinto rango, ma la sostanza non sarebbe cambiata molto. Anche contro il Neuchâtel, la squadra di Salvatore «Totò» Cabibbo avrebbe avuto bisogno di un’impresa.

Rilassati ma non troppo«Non abbiamo nessuna pressione sulle spalle e questo è un bel vantaggio,...