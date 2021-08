Colpo della Spinelli Massagno, che riporta in Ticino uno dei giocatori più quotati del panorama elvetico: il ticinese Roberto Kovac, guardia tiratrice di 190 cm. Cresciuto nel vivaio della SAV Vacallo, il 31.enne ha in seguito vestito le maglie di Friburgo e Ginevra con parentesi all’estero al Cibona Zagabria e al Saint-Charmond in Francia. Vanta inoltre oltre 40 presenze con la nazionale svizzera. Partito nel 2011 dal Ticino, Roberto torna dopo dieci anni carichi di successi ed esperienze di assoluto valore. A Massagno, si legge nel comunicato, «completerà una batteria di tiratori di prim’ordine e porterà ulteriore energia a una squadra che sta prendendo forma in questi giorni con allenamenti quotidiani e allargati a giocatori del giovanile».